Открытые в торжественной обстановке 28 августа новые вольеры для медведей до сих пор пустуют в Новосибирском зоопарке. Звери живут в старых тесных клетках. Как отмечалось в ходе церемонии открытия, особенностью нового комплекса стала максимальная приближенность к естественным условиям обитания: здесь построены скалы, растет бамбук и есть пруд с карпами, где питомцы зоопарка смогут самостоятельно добывать рыбу.