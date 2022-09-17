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В Новосибирском зоопарке пустуют новые вольеры для медведей

Сегодня, 04:34
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
С помпой открытые новые вольеры для медведей в зоопарке Новосибирска до сих пор стоят пустые. Ранее в зоопарке говорили. Что необходимо время для адаптации животных к новому месту обитания

Открытые в торжественной обстановке 28 августа новые вольеры для медведей до сих пор пустуют в Новосибирском зоопарке. Звери живут в старых тесных клетках. Как отмечалось в ходе церемонии открытия, особенностью нового комплекса стала максимальная приближенность к естественным условиям обитания: здесь построены скалы, растет бамбук и есть пруд с карпами, где питомцы зоопарка смогут самостоятельно добывать рыбу.

Сотрудники зоопарка говорили, что животных начнут постепенно переводить в новое место обитания, чтобы не провоцировать у них стресс, напоминает "МК Новосибирск".

Строительство медвежьих вольер в Новосибирском зоопарке началось осенью 2020 года. Срок сдачи серьезно затянулся из-за подорожания стройматериалов.

 

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