Открытые в торжественной обстановке 28 августа новые вольеры для медведей до сих пор пустуют в Новосибирском зоопарке. Звери живут в старых тесных клетках. Как отмечалось в ходе церемонии открытия, особенностью нового комплекса стала максимальная приближенность к естественным условиям обитания: здесь построены скалы, растет бамбук и есть пруд с карпами, где питомцы зоопарка смогут самостоятельно добывать рыбу.
Сотрудники зоопарка говорили, что животных начнут постепенно переводить в новое место обитания, чтобы не провоцировать у них стресс, напоминает "МК Новосибирск".
Строительство медвежьих вольер в Новосибирском зоопарке началось осенью 2020 года. Срок сдачи серьезно затянулся из-за подорожания стройматериалов.