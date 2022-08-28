Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке

Новый вольерный комплекс, где разместят бурых, малайских и гималайских медведей, открыли в Новосибирске в воскресенье, 28 августа, в рамках празднования 75-летия со дня основания зоосада. Особенностью нового комплекса станет максимальная приближенность к естественным условиям обитания: здесь построены скалы, растет бамбук и есть пруд с карпами, где питомцы зоопарка смогут самостоятельно добывать рыбу.
Посетители смогут наблюдать за тем, как медведи впадают в спячку и просыпаются весной, как заботятся о потомстве. Пока все медведи находятся во временных вольерах, специалисты говорят, что животных начнут постепенно переводить в новое место обитания, чтобы не провоцировать у них стресс.
Строительство медвежьих вольер в Новосибирской зоопарке началось осенью 2020 года. Срок сдачи серьезно затянулся из-за подорожания стройматериалов.