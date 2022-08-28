Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке

Посетители смогут наблюдать за тем, как медведи впадают в спячку и просыпаются весной, как заботятся о потомстве. Пока все медведи находятся во временных вольерах, специалисты говорят, что животных начнут постепенно переводить в новое место обитания, чтобы не провоцировать у них стресс.