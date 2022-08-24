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Игры котят манула сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Сегодня, 17:54
Фото: Анна Новикова / Youtube
В Новосибирском зоопарке имени Шило посетители сняли на видео, как играют котята манула Мии. Информацию предоставили на Youtube-канале Анны Новиковой.

Один котенок сидел возле клетки и внимательно смотрел, что происходит на другой стороне, а второй пытался залезть на дерево, третий активно бегал по вольеру. При этом их мама все это время лежала на крыше домика, получая удовольствие от спокойствия – эти дети постоянно не давали ей покоя.

В прошлый раз посетителям удалось запечатлеть, как неугомонные малыши охотились за хвостом своей мамы и залазили ей на голову.

Зрителям нравится наблюдать за этими милыми животными, потому что они совсем похожи на домашних котят и не выглядят как хищники. 

Фото: Анна Новикова
#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Животные#Видео
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