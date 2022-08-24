Игры котят манула сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Один котенок сидел возле клетки и внимательно смотрел, что происходит на другой стороне, а второй пытался залезть на дерево, третий активно бегал по вольеру. При этом их мама все это время лежала на крыше домика, получая удовольствие от спокойствия – эти дети постоянно не давали ей покоя.
В прошлый раз посетителям удалось запечатлеть, как неугомонные малыши охотились за хвостом своей мамы и залазили ей на голову.
Зрителям нравится наблюдать за этими милыми животными, потому что они совсем похожи на домашних котят и не выглядят как хищники.