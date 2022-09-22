Нерусские карманницы орудуют в новосибирских маршрутках

Как написал автор публикации, инцидент произошел вечером, 19 сентября. В 43-ю маршрутку на остановке «Дом быта» зашли четыре женщины нерусский национальности. Одеты они были в вещи темного цвета, а в руках у них большие сумки.
Своим присутствием они создали толкучку в маршрутном такси. В это время одна из женщин подошла к пассажирке и засунула руку в ее сумку. Однако кражу удалось предотвратить. Теперь новосибирцев предупреждают быть осторожнее и тщательнее следить за вещами.
Напомним, ранее добрый карманник в Новосибирске вернул украденный в маршрутке телефон.