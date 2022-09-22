Нерусские карманницы орудуют в новосибирских маршрутках

Своим присутствием они создали толкучку в маршрутном такси. В это время одна из женщин подошла к пассажирке и засунула руку в ее сумку. Однако кражу удалось предотвратить. Теперь новосибирцев предупреждают быть осторожнее и тщательнее следить за вещами.