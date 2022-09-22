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Нерусские карманницы орудуют в новосибирских маршрутках

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI

Новосибирцев предупредили о банде карманниц в 43 маршрутке

Жителей Новосибирска предупредили о банде карманниц, которые едва не обокрали пассажирку в 43 маршрутке, о чем стало известно из группы «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».

Как написал автор публикации, инцидент произошел вечером, 19 сентября. В 43-ю маршрутку на остановке «Дом быта» зашли четыре женщины нерусский национальности. Одеты они были в вещи темного цвета, а в руках у них большие сумки.

Своим присутствием они создали толкучку в маршрутном такси. В это время одна из женщин подошла к пассажирке и засунула руку в ее сумку. Однако кражу удалось предотвратить. Теперь новосибирцев предупреждают быть осторожнее и тщательнее следить за вещами.

Напомним, ранее добрый карманник в Новосибирске вернул украденный в маршрутке телефон. 

#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Транспорт#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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