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Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Очевидец опубликовал первое трогательное видео прощания с призванными по частичной мобилизации в Новосибирской области. Информацию предоставили в группе «Чаны | Чёрный и Белый список» в ВК.
Сюжет
Украина

«Земляки, возвращайтесь живыми и здоровыми, Чановский район ждёт Вас!», - так подписал автор поста видео. 

На видеозаписи показаны в основном мужчины от 30 лет и выше. Увезли их из Чанов в Новосибирской области на желтой газели в сборный пункт, где они будут проходить обучение, а затем их отправят на фронт в Украину. 

Как стало известно из неофициальных источников, завтра будут провожать мужчин уже в Кыштовском районе. 

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснется практически всех граждан запаса – их отправят на военные действия после обучения. 

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