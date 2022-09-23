«Земляки, возвращайтесь живыми и здоровыми, Чановский район ждёт Вас!», - так подписал автор поста видео.
На видеозаписи показаны в основном мужчины от 30 лет и выше. Увезли их из Чанов в Новосибирской области на желтой газели в сборный пункт, где они будут проходить обучение, а затем их отправят на фронт в Украину.
Как стало известно из неофициальных источников, завтра будут провожать мужчин уже в Кыштовском районе.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснется практически всех граждан запаса – их отправят на военные действия после обучения.