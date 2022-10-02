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На отсутствие отопления в домах пожаловались жители Академгородка

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Новосибирцы из Академгородка возмутились отсутствием тепла в батареях после начала отопительного сезона осенью-2022. Об этом они написали в группе «Щ, Академ и окрестности» ВКонтакте.

В Новосибирске и области в жилых домах включили отопление 19 сентября. Однако тепло дошло не до всех квартир, о чем рассказали горожане, проживающие в микрорайоне «Щ». Оказалось, что в доме, по улице Полевая батареи остаются холодными и приходится постоянно включать обогреватели.

В комментариях же подписчики отметили, что аналогичная ситуация и в домах по улице Иванова. Тем, у кого нет тепла, посоветовали обратиться в управляющую компанию, так как есть вероятность, что батареи просто завоздушены.

Напомним, квартира без окон на Петухова в Новосибирске топит соседей дождевой водой. По какой причине в квартире отсутствуют окна – неизвестно. Там уже давно никто не проживает, а хозяйка просто не выходит на связь, пишет автор поста.

 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Отопление#Когда включат отопление в Новосибирске 2022
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