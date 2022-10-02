На отсутствие отопления в домах пожаловались жители Академгородка

В Новосибирске и области в жилых домах включили отопление 19 сентября. Однако тепло дошло не до всех квартир, о чем рассказали горожане, проживающие в микрорайоне «Щ». Оказалось, что в доме, по улице Полевая батареи остаются холодными и приходится постоянно включать обогреватели.
В комментариях же подписчики отметили, что аналогичная ситуация и в домах по улице Иванова. Тем, у кого нет тепла, посоветовали обратиться в управляющую компанию, так как есть вероятность, что батареи просто завоздушены.
Напомним, квартира без окон на Петухова в Новосибирске топит соседей дождевой водой. По какой причине в квартире отсутствуют окна – неизвестно. Там уже давно никто не проживает, а хозяйка просто не выходит на связь, пишет автор поста.