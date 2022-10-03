Тайную нарколабораторию прятали на даче в Новосибирске

Силовики выяснили, что на даче прятали наркотики, в том числе 430 г. мефедрона, 28 литровых канистр, в восьми из которых были прекурсоры, шесть ящиков с реактивами, а также свёртки с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.