Тайную нарколабораторию прятали на даче в Новосибирске

Силовики выяснили, что на даче прятали наркотики, в том числе 430 г. мефедрона, 28 литровых канистр, в восьми из которых были прекурсоры, шесть ящиков с реактивами, а также свёртки с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.
Помимо этого, в потайной комнате дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования. Полиция задержала двух новосибирцев. Возбуждено дело. На время следствия они находятся в СИЗО.
Напомним, что в Новосибирске будут судить 19-летнюю закладчицу наркотиков. Ей может грозить от 15 до 20 лет колонии.