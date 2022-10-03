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Тайную нарколабораторию прятали на даче в Новосибирске

Сегодня, 04:21
Фото: ГУ МВД по НСО
Два жителя Новосибирска обвиняются в организации нарколаборатории на даче, о чем сообщает МВД Медиа.

Силовики выяснили, что на даче прятали наркотики, в том числе 430 г. мефедрона, 28 литровых канистр, в восьми из которых были прекурсоры, шесть ящиков с реактивами, а также свёртки с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Помимо этого, в потайной комнате дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования. Полиция задержала двух новосибирцев. Возбуждено дело. На время следствия они находятся в СИЗО.

 

Фото: ГУ МВД

Напомним, что в Новосибирске будут судить 19-летнюю закладчицу наркотиков. Ей может грозить от 15 до 20 лет колонии.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Видео
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