Уроженка Новосибирска Анна Кикина сегодня отправится в свой первый полет на МКС на современном многоразовом корабле Crew Dragon от компании Илона Маска «SpaceX».
Запуск корабля запланирован на 19:00 мск, а по родному для Кикиной новосибирскому времени это событие состоится в 23:00. При этом трансляции начнутся раньше, чтобы показать весь процесс подготовки к отрыву ракеты от земли.
Корабль Crew Dragon оснащен ракетой-носителем Falcon-9, а также на его борту будет экипаж Crew-5. Запуск будет происходить в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде.
Стоит отметить, что стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоится только 6 октября в 23:57 по московскому времени, но это не факт, что ее будут показывать в эфире.