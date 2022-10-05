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Пуск корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной: смотреть онлайн 5 октября 2022

Сегодня, 07:55
Фото: Роскосмос
Прямая трансляция запуска корабля Crew Dragon в космос с россиянкой Анной Кикиной на борту – смотреть онлайн 5 октября в 19:00 по московскому времени на сайте Atas.info.

Уроженка Новосибирска Анна Кикина сегодня отправится в свой первый полет на МКС на современном многоразовом корабле Crew Dragon от компании Илона Маска «SpaceX». 

Запуск корабля запланирован на 19:00 мск, а по родному для Кикиной новосибирскому времени это событие состоится в 23:00. При этом трансляции начнутся раньше, чтобы показать весь процесс подготовки к отрыву ракеты от земли.

Корабль Crew Dragon оснащен ракетой-носителем Falcon-9, а также на его борту будет экипаж Crew-5. Запуск будет происходить в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. 

Стоит отметить, что стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоится только 6 октября в 23:57 по московскому времени, но это не факт, что ее будут показывать в эфире.

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