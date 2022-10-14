В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 16-летнего подростка после семейной ссоры

Мальчик 16 лет пропал в Советском районе 12 октября. Он ушел из дома после семейной ссоры. Ранее подросток никогда так не делал, так как был очень спокойным.
Волонтеры предупреждали, что юноша может быть в опасности. Сначала место несовершеннолетнего вычислили по геолокации с телефона, однако результатов это не принесло. Сегодня ночью стало известно, что мальчик погиб.
«Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким», — сказано в посте группы «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году произошло три смерти детей в школах. Еще пару дней назад ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.