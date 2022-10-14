В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 16-летнего подростка после семейной ссоры

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году произошло три смерти детей в школах. Еще пару дней назад ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.