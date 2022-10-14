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«Найден, погиб»: в Новосибирске нашли мертвым пропавшего подростка после ссоры

Сегодня, 01:30
Фото: 1MI

В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 16-летнего подростка после семейной ссоры

В Новосибирске волонтеры нашли погибшим подростка, который сбежал из дома после ссоры с родными, о чем рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик 16 лет пропал в Советском районе 12 октября. Он ушел из дома после семейной ссоры. Ранее подросток никогда так не делал, так как был очень спокойным.

Волонтеры предупреждали, что юноша может быть в опасности. Сначала место несовершеннолетнего вычислили по геолокации с телефона, однако результатов это не принесло. Сегодня ночью стало известно, что мальчик погиб.

«Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким», — сказано в посте группы «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году произошло три смерти детей в школах. Еще пару дней назад ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Смерть
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