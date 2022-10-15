Новогодние товары появились в магазинах Новосибирска

В столице Сибири начали готовиться к Новому году аж за два месяца. Обилие праздничных украшений на прилавках удивило и в тоже время порадовало новосибирцев.
«Это, конечно, странно видеть в середине октября, но и радостно. Такое настроение новогоднее сразу и работать легче. При этом сейчас ещё и цены низкие», - рассказала читательница.
Некоторые горожане по этому случаю уже начали закупаться мишурой, игрушками, гирляндами и елочками.
Напомним, ранее в Новосибирске отменили новогодние салют и концерт из-за спецоперации.