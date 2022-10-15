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Новогодние товары появились в магазинах Новосибирска

Сегодня, 05:32
Жители Новосибирска заметили в магазинах новогодние гирлянды и елочные игрушки. Об этом они рассказали Atas.info.

В столице Сибири начали готовиться к Новому году аж за два месяца. Обилие праздничных украшений на прилавках удивило и в тоже время порадовало новосибирцев.

«Это, конечно, странно видеть в середине октября, но и радостно. Такое настроение новогоднее сразу и работать легче. При этом сейчас ещё и цены низкие», - рассказала читательница.

Некоторые горожане по этому случаю уже начали закупаться мишурой, игрушками, гирляндами и елочками.

Напомним, ранее в Новосибирске отменили новогодние салют и концерт из-за спецоперации. 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Магазины
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