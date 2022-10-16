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Особую экономическую зону предложил создать в Новосибирске мэр Локоть

Сегодня, 08:41
Фото: atas.info
В ходе работы стратегического форума "Азиатская Россия — пространство прорывного развития" мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что город может стать "точкой перезапуска экономики России"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на пленарной сессии форума "Азиатская Россия — пространство прорывного развития", предложил рассматривать город в качестве площадки на развития экономики всей страны.  По мнению главы муниципалитета, из-за своего географического положения и пересечения здесь крупных транспортных потоков Новосибирск давно выполняет роль "ворот в Азию", что приобретает особое значение в сложившейся геополитической ситуации.

 

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Для ускорения социально-экономического развития Анатолий Локоть предложил  создать на территории города зону с особыми экономическими условиями, разработать и утвердить программу реиндустриализации, продолжать развивать технопарки, индустриальные парки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили в региональном обкоме КПРФ.

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#Город#Новосибирск#Локоть#Экономика#Мэрия#Развитие
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