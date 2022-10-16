Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на пленарной сессии форума "Азиатская Россия — пространство прорывного развития", предложил рассматривать город в качестве площадки на развития экономики всей страны. По мнению главы муниципалитета, из-за своего географического положения и пересечения здесь крупных транспортных потоков Новосибирск давно выполняет роль "ворот в Азию", что приобретает особое значение в сложившейся геополитической ситуации.
Для ускорения социально-экономического развития Анатолий Локоть предложил создать на территории города зону с особыми экономическими условиями, разработать и утвердить программу реиндустриализации, продолжать развивать технопарки, индустриальные парки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили в региональном обкоме КПРФ.