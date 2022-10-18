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Детей мобилизованных полностью обеспечат бесплатным питанием в школах Новосибирска

Сегодня, 01:35
Фото: 1MI
В Новосибирской области планируют обеспечить льготным питанием детей мобилизованных в школах, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте «Электронная демократия».

Согласно данным документа, бесплатное питание введут для учащихся 5 - 11 классов, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации. Стоимость питания в день составит 73 рубля.

Автоматически льготные привилегии вам не начислят. Для этого нужно самостоятельно написать заявление. Добавим, что питание для учеников с 1 по 4 класс уже сделали полностью бесплатным (также касается только семей мобилизованных).

Ранее мы рассказывали про льготы и выплаты семьям мобилизованных в Новосибирске: актуальный список в 2022 году. Также стало известно, что не все мобилизованные получат выплаты - читайте, кого это не касается. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети
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