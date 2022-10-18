Согласно данным документа, бесплатное питание введут для учащихся 5 - 11 классов, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации. Стоимость питания в день составит 73 рубля.
Автоматически льготные привилегии вам не начислят. Для этого нужно самостоятельно написать заявление. Добавим, что питание для учеников с 1 по 4 класс уже сделали полностью бесплатным (также касается только семей мобилизованных).
Ранее мы рассказывали про льготы и выплаты семьям мобилизованных в Новосибирске: актуальный список в 2022 году. Также стало известно, что не все мобилизованные получат выплаты - читайте, кого это не касается.