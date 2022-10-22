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Новосибирская область признана самой протестной в СФО

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
протесты в Омске

Половина протестов в СФО приходится на Новосибирскую область

В прокуратуре заявили, 50 % всех административных правонарушений в Сибирском федеральном округе (СФО) фиксируется в Новосибирской области.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, представляя нового главу новосибирского надзорного ведомства Александра Бучмана, отметил сильные протестные настроения в регионе.

«Новосибирская область, к нашему сожалению, один из наиболее активных протестных регионов. У нас в Новосибирской области количество публичных мероприятий сопоставимо со всеми другими регионами Сибири. 50% всех административных правонарушений, связанных с проведением специальной военной операции, к сожалению, у нас допущено на территории Новосибирской области”, - сказал Демешин.

Он добавил, что Бучману необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и найти причину высокой протестной активности новосибирцев.

Ранее после объявления частичной мобилизации в России в центре Новосибирска появились многочисленные автозаки и бойцы ОМОН в защитной экипировке. 

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