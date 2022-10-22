Новосибирская область признана самой протестной в СФО

«Новосибирская область, к нашему сожалению, один из наиболее активных протестных регионов. У нас в Новосибирской области количество публичных мероприятий сопоставимо со всеми другими регионами Сибири. 50% всех административных правонарушений, связанных с проведением специальной военной операции, к сожалению, у нас допущено на территории Новосибирской области”, - сказал Демешин.