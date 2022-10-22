Новосибирская область признана самой протестной в СФО

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, представляя нового главу новосибирского надзорного ведомства Александра Бучмана, отметил сильные протестные настроения в регионе.
«Новосибирская область, к нашему сожалению, один из наиболее активных протестных регионов. У нас в Новосибирской области количество публичных мероприятий сопоставимо со всеми другими регионами Сибири. 50% всех административных правонарушений, связанных с проведением специальной военной операции, к сожалению, у нас допущено на территории Новосибирской области”, - сказал Демешин.
Он добавил, что Бучману необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и найти причину высокой протестной активности новосибирцев.
Ранее после объявления частичной мобилизации в России в центре Новосибирска появились многочисленные автозаки и бойцы ОМОН в защитной экипировке.