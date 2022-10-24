В воскресенье в регионе был сильный порывистый ветер. В результате чего произошло 59 происшествий в городе, о чем рассказал градоначальник. Так, самым резонансным событием стало обрушение крыши у общежития по улице Станционной, 8. В помещениях расположены 76 квартир и проживают 90 человек. В момент аварии в течение часа были эвакуирована 43 человека с верхних этажей.