В воскресенье в регионе был сильный порывистый ветер. В результате чего произошло 59 происшествий в городе, о чем рассказал градоначальник. Так, самым резонансным событием стало обрушение крыши у общежития по улице Станционной, 8. В помещениях расположены 76 квартир и проживают 90 человек. В момент аварии в течение часа были эвакуирована 43 человека с верхних этажей.
«После восстановления коммуникаций тепла, света, горячей воды и обследования здания, было принято решение о заселении людей [в комнаты общежития Прим. Ред.]. Сейчас проводятся ремонтные работы», - уточнил мэр Анатолий Локоть.
Однако временное переселение потребовалось жильцам трех квартир. Жилье было повреждено в результате пролива горячей воды по трем этажам. На ответ губернатору Новосибирской области по восстановлению крыши, мэр сообщил, что до конца сегодняшнего дня составляется проект и определяется сумма. Андрей Травников сказал заявляться в областной резервный фонд.
Также ураганная стихия повредила контактную линию троллейбусов. До 16 часов движение восстановили. На линию упали обломки от крыши общежития.
Напомним, что большой удар стихией пришелся на Ленинский район. Сколько еще произошло ЧП - в материале. Ранее в МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области. Под отключения электроснабжения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.