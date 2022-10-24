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Чокнулся: мужик поколотил возлюбленную и запер в бане под Новосибирском

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Агрессивный сибиряк избил сожительницу

Мужчина запер возлюбленную в бане, угрожая ножом под Новосибирском

Молодой человек избил свою сожительницу и запер ее в бане в Купинском районе Новосибирской области, о чем сообщает Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел 20 октября 2022 года в городе Купино. Молодой 27-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта сибиряк начал угрожать ножом 26-летней возлюбленной, а затем и вовсе избил. В целях ограничить ее свободу, он запер женщину в бане.

Тогда полиция через несколько часов вмешалась в домашнюю ссору, освободив жертву. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

Решением суда мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#2022#Суд
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