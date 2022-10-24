Мужчина запер возлюбленную в бане, угрожая ножом под Новосибирском

Инцидент произошел 20 октября 2022 года в городе Купино. Молодой 27-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта сибиряк начал угрожать ножом 26-летней возлюбленной, а затем и вовсе избил. В целях ограничить ее свободу, он запер женщину в бане.