Мужчина запер возлюбленную в бане, угрожая ножом под Новосибирском

Инцидент произошел 20 октября 2022 года в городе Купино. Молодой 27-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта сибиряк начал угрожать ножом 26-летней возлюбленной, а затем и вовсе избил. В целях ограничить ее свободу, он запер женщину в бане.
Тогда полиция через несколько часов вмешалась в домашнюю ссору, освободив жертву. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.
Решением суда мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что ранее автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа.