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Без WhatsApp как без рук: новосибирцы обсуждают в соцсетях проблемы с мессенджером

Сегодня, 09:58
Фото: PxHere
Сегодня произошел глобальный сбой в работе WhatsApp. На проблемы с отправкой сообщений пожаловались и пользователи мессенджера из Новосибирска.

“Блин, мы без Ватсапа сейчас как без рук, а я такую переписку вела”, - пишет в ВК-паблике “ЧП Новосибирск” Екатерина.

С ней согласна Анна: “Я так усердно переписывалась, и хренак - перестал (мессенджер - прим. ред.) грузить”.

Всего под постом о неполадках с WhatsApp насчитывается несколько десятков подобных сообщений.

Однако сейчас уже появляются радостные комментарии о возобновлении нормальной работы приложения.

По словам Анастасии, WhatsApp “заработал!”.

Сбои в работе WhatsApp прокомментировали в разговоре с Atas.info вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов и депутат Госдумы из Новосибирска Ренат Сулейманов.

Панферов предполагает, что за отключением WhatsApp стоит владеющая мессенджером американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией).

“Я думаю, что это наши заклятые «товарищи». Скорее всего”, - сказал он.

В свою очередь Сулейманов заявил, что не считает сбой отключением американского мессенджера российскими властями.

“Не думаю, что мы устроили глобальную диверсию и половину мира отключили от WhatsApp. Скорее всего, это их технические проблемы”, - усомнился Сулейманов.

Как сообщает AFP, компания  Meta подтвердила факт сбоя в работе WhatsApp, заверив, что делается все возможное для его устранения.

 

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