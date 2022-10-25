Без WhatsApp как без рук: новосибирцы обсуждают в соцсетях проблемы с мессенджером

“Блин, мы без Ватсапа сейчас как без рук, а я такую переписку вела”, - пишет в ВК-паблике “ЧП Новосибирск” Екатерина.
С ней согласна Анна: “Я так усердно переписывалась, и хренак - перестал (мессенджер - прим. ред.) грузить”.
Всего под постом о неполадках с WhatsApp насчитывается несколько десятков подобных сообщений.
Однако сейчас уже появляются радостные комментарии о возобновлении нормальной работы приложения.
По словам Анастасии, WhatsApp “заработал!”.
Сбои в работе WhatsApp прокомментировали в разговоре с Atas.info вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов и депутат Госдумы из Новосибирска Ренат Сулейманов.
Панферов предполагает, что за отключением WhatsApp стоит владеющая мессенджером американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией).
“Я думаю, что это наши заклятые «товарищи». Скорее всего”, - сказал он.
В свою очередь Сулейманов заявил, что не считает сбой отключением американского мессенджера российскими властями.
“Не думаю, что мы устроили глобальную диверсию и половину мира отключили от WhatsApp. Скорее всего, это их технические проблемы”, - усомнился Сулейманов.
Как сообщает AFP, компания Meta подтвердила факт сбоя в работе WhatsApp, заверив, что делается все возможное для его устранения.