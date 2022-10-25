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Искромсал топором дверь соседа в Новосибирске – что же произошло

Сегодня, 01:53
Фото: 1MI
Сосед мешал жильцу спать

Новосибирец искромсал топором дверь соседа, мешавшего ему спать

Вспыльчивый сосед в Новосибирске разозлился на соседа и прорубил топором его дверь, о чем говорится на сайте Калининского районного суда.

Сам инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В подъезде дома по улице Тюленина был скандал между соседями. Новосибирец устал от шума, взял топор и прорубил соседу дверь.

Тогда мужчину обвинили в умышленном повреждении чужого имущества. Сам же подозреваемый заявлял, что ему просто мешали спать, а сосед сильно топал ногами именно по ночам.

Свою вину сибиряк признал полностью. Тогда виновному назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Также он выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что ранее мужик поколотил возлюбленную и запер в бане под Новосибирском. Во время конфликта сибиряк начал угрожать ножом 26-летней возлюбленной, а затем и вовсе избил.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Суд
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