Сам инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В подъезде дома по улице Тюленина был скандал между соседями. Новосибирец устал от шума, взял топор и прорубил соседу дверь.
Тогда мужчину обвинили в умышленном повреждении чужого имущества. Сам же подозреваемый заявлял, что ему просто мешали спать, а сосед сильно топал ногами именно по ночам.
Свою вину сибиряк признал полностью. Тогда виновному назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Также он выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, что ранее мужик поколотил возлюбленную и запер в бане под Новосибирском. Во время конфликта сибиряк начал угрожать ножом 26-летней возлюбленной, а затем и вовсе избил.