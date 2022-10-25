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Мэрия Новосибирска должна устранить 60 нарушений до отопительного сезона

Сегодня, 07:45
У мэрии Новосибирска 60 нарушений при подготовке к отопительному сезону
Старт отопительного сезона на носу, а у мэрии Новосибирска 60 нарушений при подготовке. Об этом заявил начальник департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 25 октября.

Власти должны получить документ, подтверждающий готовность к зиме 15 ноября. Однако его могут не принять из-за 60 нарушений, которые нашли специалисты Ростехнадзора.

«Подобная ситуация наблюдалась в прошлом году. Но мы получили замечания раньше, поэтому должны успеть их устранить. Все нарушения мы подробно проработали с сибирским Ростехнадзором недавно», - сообщил Перязев.

Ещё летом 2022 года губернатор Новосибирской области потребовал от мэрии ускорить темпы подготовки к отопительному сезону. Также он настоятельно просил выполнить работы в срок и качественно.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Нарушение#Мэрия
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