Мэрия Новосибирска должна устранить 60 нарушений до отопительного сезона

Старт отопительного сезона на носу, а у мэрии Новосибирска 60 нарушений при подготовке. Об этом заявил начальник департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 25 октября.

Власти должны получить документ, подтверждающий готовность к зиме 15 ноября. Однако его могут не принять из-за 60 нарушений, которые нашли специалисты Ростехнадзора. «Подобная ситуация наблюдалась в прошлом году. Но мы получили замечания раньше, поэтому должны успеть их устранить. Все нарушения мы подробно проработали с сибирским Ростехнадзором недавно», - сообщил Перязев. Ещё летом 2022 года губернатор Новосибирской области потребовал от мэрии ускорить темпы подготовки к отопительному сезону. Также он настоятельно просил выполнить работы в срок и качественно.



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