Мэрия Новосибирска должна устранить 60 нарушений до отопительного сезона

Власти должны получить документ, подтверждающий готовность к зиме 15 ноября. Однако его могут не принять из-за 60 нарушений, которые нашли специалисты Ростехнадзора.
«Подобная ситуация наблюдалась в прошлом году. Но мы получили замечания раньше, поэтому должны успеть их устранить. Все нарушения мы подробно проработали с сибирским Ростехнадзором недавно», - сообщил Перязев.
Ещё летом 2022 года губернатор Новосибирской области потребовал от мэрии ускорить темпы подготовки к отопительному сезону. Также он настоятельно просил выполнить работы в срок и качественно.