Транспортная прокуратура НСО потребовала заблокировать сайты про "зацеперов"

Прокуратура считает, что размещение подобной информации в интернете влечет за собой не меньшую ответственность, чем сам “зацепинг”: в КоАП РФ есть статья, устанавливающая ответственность за проезд на железнодорожном транспорте в местах, не предусмотренных для этого.
Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о блокировке сайтов с противозаконным контентом.
Пресс-служба транспортной прокуратуры особо подчеркивают, что распространение видеоматериалов “оказывает негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывает действия “зацеперов” и побуждает подростков к противоправным деяниям”.
Ранее новым прокурором Новосибирской области назначили Александра Бучмана. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин представляя коллегу, озвучил ряд важных для региона задач.