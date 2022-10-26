atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Транспортная прокуратура НСО потребовала заблокировать сайты про "зацеперов"

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
пассажирский поезд
Пресс-служба транспортной прокуратуры Новосибирской области сообщила, что найдено и заблокировано три десятка сайтов, которые рекламировали так называемый “проезд снаружи транспортных средств”.

Прокуратура считает, что размещение подобной информации в интернете влечет за собой не меньшую ответственность, чем сам “зацепинг”: в КоАП РФ есть статья, устанавливающая ответственность за проезд на железнодорожном транспорте в местах, не предусмотренных для этого. 

Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о блокировке сайтов с противозаконным контентом.

Пресс-служба транспортной прокуратуры особо подчеркивают, что распространение видеоматериалов “оказывает негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывает действия “зацеперов” и побуждает подростков к противоправным деяниям”.

Ранее новым прокурором Новосибирской области назначили Александра Бучмана. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин представляя коллегу, озвучил ряд важных для региона задач.

Читайте также:
Прокуратура проверит общежитие, где ураганный ветер сорвал крышу в НовосибирскеНовосибирская область признана самой протестной в СФОПрокуратура проведет проверку из-за задержки рейса Новосибирск – Ташкент на 10 часов
#Дмитрий Малов#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Зацеперы#Сайты#Блокировка#Прокуратура
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
Вчера, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Сегодня, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Сегодня, 11:54
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Вчера, 14:28
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:52
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Вчера, 16:21