Транспортная прокуратура НСО потребовала заблокировать сайты про "зацеперов"

Прокуратура считает, что размещение подобной информации в интернете влечет за собой не меньшую ответственность, чем сам “зацепинг”: в КоАП РФ есть статья, устанавливающая ответственность за проезд на железнодорожном транспорте в местах, не предусмотренных для этого.