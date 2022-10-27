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Стало известно, когда в Новосибирской области будут морозы: в 2022 году их не ждите

Сегодня, 01:35
Фото: atas.info
Сильных морозов в 2022 году не будет

30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к январю-2023

Тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года, заявляют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в октябре и ноябре сильных похолоданий не ждите. А вот в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.

По данным «Яндекс Погоды», минимальная средняя температура воздуха по ночам будет в пределах -12 градусов, а в дневное время ожидается в среднем -7 градусов. Ноябрь достаточно снежный месяц, свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Средняя температура в декабре и январе будет в пределах -20 градусов днем, а ночью столбик термометра может показать до -30 мороза.  

Напомним, день Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом. Так называют первый или неожиданный гололёд. В этот день происходит большое количество ДТП из-за неподготовленности водителей к таким погодным условиям. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Погода
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