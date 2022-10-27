По прогнозу синоптиков, в октябре и ноябре сильных похолоданий не ждите. А вот в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.
По данным «Яндекс Погоды», минимальная средняя температура воздуха по ночам будет в пределах -12 градусов, а в дневное время ожидается в среднем -7 градусов. Ноябрь достаточно снежный месяц, свидетельствуют популярные погодные сервисы.
Средняя температура в декабре и январе будет в пределах -20 градусов днем, а ночью столбик термометра может показать до -30 мороза.
Напомним, день Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом. Так называют первый или неожиданный гололёд. В этот день происходит большое количество ДТП из-за неподготовленности водителей к таким погодным условиям.