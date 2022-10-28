Новосибирец получит срок за сдачу водительского экзамена с микронаушником

Житель Кировского района сдавал теоретический экзамен в феврале 2022 года. По всей видимости, теорию он знал плохо, поэтому и взял с собой камеру и микронаушник.
По плану, его напарник должен был увидеть через камеру вопросы и надиктовать через наушник ответы. Только вот экзамен ученик все же провалил, а камеру у него вычислили.
По данному факту было возбуждено дело: незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Кроме того, использование наушника противоречит закону «Об образовании», запрещающего средства связи на экзаменах. Свою вину мужчина признал. Вскоре его дело рассмотрит суд.
Напомним, ранее в Новосибирске осудили уборщицу, нашедшую сумку с 7 млн рублей. Она получила 2 года колонии.