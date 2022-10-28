atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирец хотел сдать водительский экзамен с микронаушником и камерой

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI
Ученик надеялся на напарника, но их вычислили

Новосибирец получит срок за сдачу водительского экзамена с микронаушником

Микронаушник и камеру взял с собой мужчина из Новосибирска на водительский экзамен. Теперь его буду судить, сообщается в прокуратуре региона.

Житель Кировского района сдавал теоретический экзамен в феврале 2022 года. По всей видимости, теорию он знал плохо, поэтому и взял с собой камеру и микронаушник.

По плану, его напарник должен был увидеть через камеру вопросы и надиктовать через наушник ответы. Только вот экзамен ученик все же провалил, а камеру у него вычислили.

По данному факту было возбуждено дело: незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Кроме того, использование наушника противоречит закону «Об образовании», запрещающего средства связи на экзаменах. Свою вину мужчина признал. Вскоре его дело рассмотрит суд.  

Напомним, ранее в Новосибирске осудили уборщицу, нашедшую сумку с 7 млн рублей. Она получила 2 года колонии. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Криминал#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф
Вчера, 19:33
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Вчера, 10:37
Полмиллиарда за сервелат: «Черкизово» и «Торговая площадь» помирились в суде
Вчера, 16:00
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Вчера, 08:57
Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
Вчера, 16:01
"На газонах стоят машины по 7-8 миллионов" - депутаты поднимают штрафы в Новосибирске
Вчера, 12:02