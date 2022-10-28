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Полмиллиарда рублей в кредит возьмет мэрия Новосибирска на погашение долгов

Сегодня, 04:43
Фото: atas.info
500 млн необходимы мэрии для возмещения долговых обязательств
Мэрия Новосибирска намерена взять кредит в 500 млн рублей на погашение муниципальных долгов, сказано на сайте госзакупок.

Из документации следует, что аукцион объявил департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. Власти намерены взять кредит на сумму 500 миллионов рублей.

Деньги муниципалитету необходимы для финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долгов администрации. Деньги планируется получить на 1 096 дней.

Также в закупке говорится, что начальная цена контракта за предоставление денег составляет 127,5 млн рублей. Мэрия определит организацию, которая предоставит кредит, до 17 ноября.

Напомним, что мэрия Новосибирска проиграла кассацию по делу о несостоявшемся строительстве бизнес-центра у лицея №22. Муниципалитет выплатит 293 млн рублей ООО «АльянсСтрой». 

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Мэрия#Долг#2022
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