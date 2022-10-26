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Мэрия Новосибирска затягивает с согласованием митинга противников мусорного полигона

Сегодня, 10:30
Фото: atas.info
В муниципалитете предлагают довольствоваться устным разрешением
На субботу, 29 октября, противники строительства мусорного полигона на землях Раздольненского и Плотниковского сельсоветов запланировали акцию протеста в центре Новосибирска. Но, несмотря на заранее поданное уведомление, мэрия до сих пор не выдала письменное согласование

Мэрия Новосибирска затягивает выдачу письменного согласования на митинг, который на площадке около театра "Глобус" намерены провести противники появления крупного мусорного полигона в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Акция протеста намечена на субботу, 29 октября, начать митинг предполагается в 12.00, предполагаемое количество участников 400 человек. В соответствии с законодательством, уведомление в мэрию Новосибирска было подано 13 октября.

"Позвонил сегодня (26 октября, прим. ред.) в мэрию, ответ был такой: письменного распоряжения по митингу нет, есть только устное сообщение, что вроде бы как согласовали", - сообщил корреспонденту Atas.info заявитель митинга, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов.  

Как говорят активисты, они продолжают готовиться к проведению уличной акции. Ожидается, что к жителям Плотниковского и Раздольненского сельсоветов присоединятся жители поселка Верх-Тула, где так же предполагается строительство мусорного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии".

Ранее обеспокоенные таким соседством люди уже проводили протестные акции и создали электронную петицию к президенту Путину с просьбой вмешаться в планы правительства Новосибирской области.

Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

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