Мэрия Новосибирска затягивает выдачу письменного согласования на митинг, который на площадке около театра "Глобус" намерены провести противники появления крупного мусорного полигона в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Акция протеста намечена на субботу, 29 октября, начать митинг предполагается в 12.00, предполагаемое количество участников 400 человек. В соответствии с законодательством, уведомление в мэрию Новосибирска было подано 13 октября.
"Позвонил сегодня (26 октября, прим. ред.) в мэрию, ответ был такой: письменного распоряжения по митингу нет, есть только устное сообщение, что вроде бы как согласовали", - сообщил корреспонденту Atas.info заявитель митинга, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов.
Как говорят активисты, они продолжают готовиться к проведению уличной акции. Ожидается, что к жителям Плотниковского и Раздольненского сельсоветов присоединятся жители поселка Верх-Тула, где так же предполагается строительство мусорного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии".
Ранее обеспокоенные таким соседством люди уже проводили протестные акции и создали электронную петицию к президенту Путину с просьбой вмешаться в планы правительства Новосибирской области.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.