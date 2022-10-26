Мэрия Новосибирска затягивает выдачу письменного согласования на митинг, который на площадке около театра "Глобус" намерены провести противники появления крупного мусорного полигона в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Акция протеста намечена на субботу, 29 октября, начать митинг предполагается в 12.00, предполагаемое количество участников 400 человек. В соответствии с законодательством, уведомление в мэрию Новосибирска было подано 13 октября.