В Новосибирском зоопарке появился на свет ленивец

Сотрудница зоопарка отмечает, что природа позаботилась о детенышах ленивца, вооружив их “когтями-крючками”, чтобы крепко держаться за маму или ветки, “Но все-таки он еще очень маленький, и потому мы каждый раз с замиранием сердца смотрим на то, как он куда-то отправляется один”, добавляет биолог.