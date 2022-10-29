В Новосибирском зоопарке появился на свет ленивец

“В первые недели жизни его было сложно увидеть: он все время находился на животе мамы, крепко держался за ее шерсть и практически сливался с ней. Сейчас детеныш начинает активно осваивать пространство вольера”, - говорится в публикации.
По словам зоолога Марины Весниной, специализирующейся на мелких приматах, мать спокойно относится к самостоятельным прогулкам детеныша, “мы же переживаем, и стараемся сделать вольеры максимально безопасным”. Для детеныша развесили дополнительные канаты разной толщины, чтобы он всегда мог за что-то зацепиться.
Сотрудница зоопарка отмечает, что природа позаботилась о детенышах ленивца, вооружив их “когтями-крючками”, чтобы крепко держаться за маму или ветки, “Но все-таки он еще очень маленький, и потому мы каждый раз с замиранием сердца смотрим на то, как он куда-то отправляется один”, добавляет биолог.
Веснина также рассказывает про маму по кличке Милена, расхваливая ее спокойный характер.
“В случае с ленивцами, конечно, спокойствие является видовой чертой. Но мы думаем, что дело еще и в характере самой Милены. Она лояльна к людям, лояльна к соседям по вольеру. Беременность и роды ее не изменили”, - резюмирует она.
Ранее, в начале октября, в Новосибирском зоопарке вылупился детеныш пингвинов Гумбольдта.