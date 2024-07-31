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Детеныш

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2024
У белоголового орлана из Новосибирского зоопарка родился единственный птенец
В Новосибирском зоопарке произошло знаменательное событие: у белоголового орлана родился первый птенец, о чем рассказал зверинец.
31 июля, 05:55
Четыре детеныша родились у полярных волков в Новосибирском зоопарке
22 мая, 08:56
Детеныша двупалых ленивцев показал Новосибирский зоопарк
Подросшего ленивца показали в Новосибирском зоопарке: до этого посетители его практически не видели.
16 апреля, 03:01
Трогательное видео с детенышем очкового лангура показал Новосибирский зоопарк
Видео с детенышем очкового лангура в новосибирском зоопарке вызвало трогательные эмоции у зрителей: он очень аппетитно ел.
10 марта, 07:29
В Новосибирске родился редкий примат. Его нет ни в одном российском зоопарке
Рождение каждого малыша таких приматов становится большим событием.
4 марта, 05:54
2023
Малыш миниатюрной антилопы дикдик родился в Новосибирском зоопарке
В Новосибирском зоопарке родился детеныш миниатюрной антилопы дикдик. Малыша сняли на видео.
28 ноября 2023, 02:13
2022
В Новосибирском зоопарке появился на свет ленивец
Новосибирский зоопарк написал на своей странице во “ВКонтакте” о пополнении в семье ленивцев, детеныш появился на свет 12 сентября.
29 октября 2022, 07:26

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