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Зоопарк показал ленивцев

Детеныша двупалых ленивцев показал Новосибирский зоопарк

16 апреля 2024, 03:01
Фото: Новосибирский зоопарк
Зоопарк показал ленивцев
Подросшего ленивца показали в Новосибирском зоопарке: до этого посетители его практически не видели.

Детенышу двупалых ленивцев в апреле исполнилось пять месяцев. Первые месяца жизни он практически не отходил от своей мамы, поэтому посетители его не видели. Теперь в маминой шерсти ему прятаться неудобно, да и гуляет он теперь самостоятельно.

Как рассказала зоолог Мария Васенина, ленивец умело цепляется за канаты и идет за своей пищей. Из любимых лакомств у него сельдерей, вареная морковь, картофель, груша и листва.

Всего в семье ленивцев двое детей. Все они ладят, а детеныши больше всего времени проводят с мамой. Иногда их навещают соседи — золотистые львиные тамарины. Они устраиваются рядом с детенышами и спокойно спят.

Фото: Новосибирский зоопарк
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Зоопарк#Семья#Вольер#Новосибирский зоопарк#Ленивцы#Детеныш
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