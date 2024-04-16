Детеныша двупалых ленивцев показал Новосибирский зоопарк

Детенышу двупалых ленивцев в апреле исполнилось пять месяцев. Первые месяца жизни он практически не отходил от своей мамы, поэтому посетители его не видели. Теперь в маминой шерсти ему прятаться неудобно, да и гуляет он теперь самостоятельно.