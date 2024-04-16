Детеныша двупалых ленивцев показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Детенышу двупалых ленивцев в апреле исполнилось пять месяцев. Первые месяца жизни он практически не отходил от своей мамы, поэтому посетители его не видели. Теперь в маминой шерсти ему прятаться неудобно, да и гуляет он теперь самостоятельно.
Как рассказала зоолог Мария Васенина, ленивец умело цепляется за канаты и идет за своей пищей. Из любимых лакомств у него сельдерей, вареная морковь, картофель, груша и листва.
Всего в семье ленивцев двое детей. Все они ладят, а детеныши больше всего времени проводят с мамой. Иногда их навещают соседи — золотистые львиные тамарины. Они устраиваются рядом с детенышами и спокойно спят.