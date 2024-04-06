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Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Животные радуются наступившим теплым дням

Сплошная милота: Новосибирский зоопарк показал питомцев под солнцем

6 апреля 2024, 04:09
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
Животные радуются наступившим теплым дням
В Новосибирске выдался теплый и солнечный выходной. По-настоящему весенней погоде радуются не только люди, но и животные

Новосибирский зоопарк показал, как его питомцы радуются яркому солнцу. На видео, которое выложено в официальном паблике зоосада в социальной сети ВКонтакте, можно увидеть фламинго, чистящих перья, сурикатов, манула, важно выходящего из своего домика и других обитателей.

«Встречаем эти выходные по-настоящему теплой весенней погодой и хорошим настроением. Всех ждем в гости», — сообщает зоопарк.

На это можно смотреть бесконечно
Видео: vk.com/novosibirsk_zoo

Несколько дней назад зоопарк перешел на летний режим и увеличил время работы. С актуальным расписанием можно ознакомиться здесь. А накануне стало известно, что зоосад из Новосибирска стал финалистом премии «Парки России» в категории «Зоопарк года».

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#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Солнце#Весна
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