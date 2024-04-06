Сплошная милота: Новосибирский зоопарк показал питомцев под солнцем

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Новосибирский зоопарк показал, как его питомцы радуются яркому солнцу. На видео, которое выложено в официальном паблике зоосада в социальной сети ВКонтакте, можно увидеть фламинго, чистящих перья, сурикатов, манула, важно выходящего из своего домика и других обитателей.
«Встречаем эти выходные по-настоящему теплой весенней погодой и хорошим настроением. Всех ждем в гости», — сообщает зоопарк.
Несколько дней назад зоопарк перешел на летний режим и увеличил время работы. С актуальным расписанием можно ознакомиться здесь. А накануне стало известно, что зоосад из Новосибирска стал финалистом премии «Парки России» в категории «Зоопарк года».