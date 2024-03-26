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Updated Сегодня, 04:48

В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны. Смотрим, что они вытворяют

26 марта 2024, 04:46
Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

Еноты не зря носят второе имя «полоскун». Эти животные моют и полощут всё, что собираются съесть.

В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны, сообщает пресс-служба зоопарка.

«У вольеров наших енотов, всегда много людей. Потому что за ними интересно наблюдать. Если еноты не спят, то они непременно чем-то заняты. Активно двигаются, ловко забираясь по стволам деревьев. Причем, по веткам, идущим параллельно земле, еноты могут лазать вниз головой», — рассказали в зоопарке.

Еноты не зря носят второе имя «полоскун», подчеркнули в зоопарке. Эти животные моют и полощут всё, что собираются съесть.

Посетители любят их за милые умные мордочки и осмысленные действия. Дети сравнивают енотов с ниндзя.

Видео: Новосибирский зоопарк

До конца 2024 года Новосибирский зоопарк собирается разработать проектно-сметную документацию для строительства двух крупных комплексов — «Северный полюс» и «Кошкин дом».

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#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Живая природа#Алёна Рогонова
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