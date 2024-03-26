В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны. Смотрим, что они вытворяют

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны, сообщает пресс-служба зоопарка.
«У вольеров наших енотов, всегда много людей. Потому что за ними интересно наблюдать. Если еноты не спят, то они непременно чем-то заняты. Активно двигаются, ловко забираясь по стволам деревьев. Причем, по веткам, идущим параллельно земле, еноты могут лазать вниз головой», — рассказали в зоопарке.
Еноты не зря носят второе имя «полоскун», подчеркнули в зоопарке. Эти животные моют и полощут всё, что собираются съесть.
Посетители любят их за милые умные мордочки и осмысленные действия. Дети сравнивают енотов с ниндзя.
До конца 2024 года Новосибирский зоопарк собирается разработать проектно-сметную документацию для строительства двух крупных комплексов — «Северный полюс» и «Кошкин дом».