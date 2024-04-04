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Новосибирский зоопарк и парк «Арена» стали дипломантами конкурса «Парки России»

Новосибирский зоопарк и парк «Арена» стали дипломантами конкурса «Парки России»

4 апреля 2024, 09:07
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирский зоопарк и парк «Арена» стали дипломантами конкурса «Парки России»
Новосибирские проекты отобрали из 600 заявок ото всех субъектов РФ.

Прошла церемония вручения премии «Парки России», на которой были объявлены победители. Вице-мэр города Анна Терешкова сообщила, что Новосибирск был отмечен в трех номинациях.

Парк «Арена» признан одним из лучших парков года. Новосибирский зоопарк стал финалистом в номинации «Зоопарк года». Также серия экологических мероприятий с участием волонтеров в 2023 году стала финалистом в номинации «Экоакция года».

Итоги Первой Всероссийской премии «Парки России» были подведены в рамках Международного паркового форума стран БРИКС. Новосибирские проекты были отобраны из 600 заявок со всех регионов России.

Парк «Арена» у нового ЛДС стал лауреатом премии «Парки России»
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Парк «Арена» возле нового ЛДС открыли накануне 2023 года. Работа шла несколько лет. Посетить новое пространство приглашал тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Не обошлось и без конфузов. Сразу после открытия парк сиял от разных иллюминации. Но через несколько дней подсветка погасла по неизвестным причинам.

В январе-2024 в парке прошел Фестиваль снежных баб, приуроченный к получению городом соответствующего звания. В течение недели профи и просто любители возводили ледяных женщин разного размера и культурной ценности.

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