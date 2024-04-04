Новосибирский зоопарк и парк «Арена» стали дипломантами конкурса «Парки России»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Прошла церемония вручения премии «Парки России», на которой были объявлены победители. Вице-мэр города Анна Терешкова сообщила, что Новосибирск был отмечен в трех номинациях.
Парк «Арена» признан одним из лучших парков года. Новосибирский зоопарк стал финалистом в номинации «Зоопарк года». Также серия экологических мероприятий с участием волонтеров в 2023 году стала финалистом в номинации «Экоакция года».
Итоги Первой Всероссийской премии «Парки России» были подведены в рамках Международного паркового форума стран БРИКС. Новосибирские проекты были отобраны из 600 заявок со всех регионов России.
Парк «Арена» возле нового ЛДС открыли накануне 2023 года. Работа шла несколько лет. Посетить новое пространство приглашал тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Не обошлось и без конфузов. Сразу после открытия парк сиял от разных иллюминации. Но через несколько дней подсветка погасла по неизвестным причинам.
В январе-2024 в парке прошел Фестиваль снежных баб, приуроченный к получению городом соответствующего звания. В течение недели профи и просто любители возводили ледяных женщин разного размера и культурной ценности.