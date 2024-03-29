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Пока берег в районе парка никак не обустроен

Скалы времен неолита покажут посетителям парка «Арена» в Новосибирске

29 марта 2024, 07:05
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пока берег в районе парка никак не обустроен

В новосибирском парке «Арена» оборудуют подходы к реке

По просьбам посетителей в парке сделают баскетбольную площадку и проложат маршрут к местам выхода на поверхность породы времен неолита

Благоустройство парка «Арена» около нового ледового дворца спорта будет продолжено в 2024 году. Работы будут проводить, основываясь на пожеланиях посетителей парка, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. В частности, обустроят баскетбольную площадку, проложат экотропы вдоль берега и благоустроят выходы непосредственно к Оби, где можно будет посмотреть на скальные породы, сформированные в эпоху неолита.

«Новосибирск всегда говорит, что он молодой город, но на самом деле, выходы этих пород, это 5-6 век до нашей эры. Моно будет подойти туда и посмотреть на эти исторические породы», — прокомментировала Терешкова.

Кроме того, в 2024 году начнется разработка дизайн-проекта большого парка «Усть-Тула», примыкающего к парку «Арена». Центральным местом будущего парка станет исторически-краеведческая площадка с фестивальной поляной и детским технопарком.

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#Новосибирск#Благоустройство#ЛДС#Анна Терешкова#Парк "Арена"
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