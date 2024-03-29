Скалы времен неолита покажут посетителям парка «Арена» в Новосибирске

Благоустройство парка «Арена» около нового ледового дворца спорта будет продолжено в 2024 году. Работы будут проводить, основываясь на пожеланиях посетителей парка, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. В частности, обустроят баскетбольную площадку, проложат экотропы вдоль берега и благоустроят выходы непосредственно к Оби, где можно будет посмотреть на скальные породы, сформированные в эпоху неолита.