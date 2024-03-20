Парк «Арена» у нового ЛДС стал лауреатом премии «Парки России»

Новосибирский парк «Арена» вошел в число лауреатов Всероссийской премии «Парки России». Зеленые зоны оценивали по их общему состоянию, инфраструктуре и посещаемости.

Наряду с парком «Арена» в список лауреатов вошли пространства Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и Красноярска, сообщили в мэрии Новосибирска. «Я поздравляю всю нашу команду, которая трудилась несколько лет над созданием парка, а также Дирекцию городских парков, которая продолжает обеспечивать в парке красоту, безопасность и комфорт для горожан нашего города!» — отметила вице-мэр Анна Терешкова. Премия «Парки России» — совместный проект Министерства строительства и ЖКХ РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Победитель будет объявлен 3 апреля в Москве на международной выставке-конференции ParkSeason Expo и Форума парков стран БРИКС. Читайте также: Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024 В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп