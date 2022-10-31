Стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести» торжественно откроют 3 ноября-2022

Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах. Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.