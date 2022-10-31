atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести» торжественно откроют 3 ноября-2022

Сегодня, 07:11
Фото: ТГ-канал Анатолия Локтя / atas.info
Стелу откроют в четверг, 3 ноября

Мультимедийные панели включат на новой стеле на площади Калинина в Новосибирске

В тестовом режиме запустят мультимедийные панели на стеле в Новосибирске, рассказал мэр Анатолий Локоть в своем тг-канале.

Само открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» запланировано на 3 ноября. Как сообщил градоначальник, 1 ноября состоится тестовое включение мультимедийной панели.

Также завершается благоустройство прилегающих территорий. Все работы будут завершены в срок.

Торжественное открытие сопроводит митинг, в 19:00 на площади Калинина. Из-за мероприятия частично будет перекрыто движение на Красном проспекте. Уточненный список дорожных изменений – в материале.

Маршруты общественного транспорта изменят из-за открытия стелы 3 ноября в Новосибирск
Узнать подробнее

Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах. Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Стела
Подпишитесь
Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Сегодня, 08:48
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Сегодня, 09:45
Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
Вчера, 18:38
Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
Вчера, 11:27
Повестки по WhatsApp рассылают жителям Новосибирска
Вчера, 10:12
Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 08:19