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Новосибирец получил 10 лет колонии за изготовление более 1,5 кг психостимулятора

Сегодня, 16:03
Фото: atas.info
Нарколаборатория в пригороде Новосибирска
Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 20-летнего жителя Новосибирска, изготовившего свыше 1,5 кг психостимулятора α-PVP на даче в пригороде, стало известно Atas.info.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ в ноябре 2021 года.

При осмотре загородного дома, принадлежащего знакомому подозреваемого, “было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - 1-фенил-2-(-1-пирролидинил)-1 пентанон (другое название - α-PVP) (...) общей массой не менее 1594,5 грамма, в особо крупном размере, на двух металлических подносах”, говорится в материалах дела.

Как установил суд, инструкции по созданию нарколаборатории новосибирец получил через Telegram от неустановленного лица. Неизвестный также сообщил местонахождение тайников с реагентами и прислал через службу доставки “ПЭК” необходимое оборудование.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее полицейские поймали троих жителей Бурятии, пытавшихся продать наркотики в Новосибирске

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