Новосибирец получил 10 лет колонии за изготовление более 1,5 кг психостимулятора

При осмотре загородного дома, принадлежащего знакомому подозреваемого, “было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - 1-фенил-2-(-1-пирролидинил)-1 пентанон (другое название - α-PVP) (...) общей массой не менее 1594,5 грамма, в особо крупном размере, на двух металлических подносах”, говорится в материалах дела.