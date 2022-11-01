Новосибирец получил 10 лет колонии за изготовление более 1,5 кг психостимулятора

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ в ноябре 2021 года.
При осмотре загородного дома, принадлежащего знакомому подозреваемого, “было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - 1-фенил-2-(-1-пирролидинил)-1 пентанон (другое название - α-PVP) (...) общей массой не менее 1594,5 грамма, в особо крупном размере, на двух металлических подносах”, говорится в материалах дела.
Как установил суд, инструкции по созданию нарколаборатории новосибирец получил через Telegram от неустановленного лица. Неизвестный также сообщил местонахождение тайников с реагентами и прислал через службу доставки “ПЭК” необходимое оборудование.
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее полицейские поймали троих жителей Бурятии, пытавшихся продать наркотики в Новосибирске