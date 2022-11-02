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Молотком по голове: на площади Маркса напали на подростка

Сегодня, 11:07
Фото: Вк-паблик "ЧП Новосибирск"
Подростки в балаклавах убегают с места преступления

В Новосибирске подростки напали с молотками на сверстника

На площади Маркса в Новосибирске двое подростков напали с молотками на сверстника, сообщает ВК-сообщество “ЧП Новосибирск”, со ссылкой на родителей пострадавшего.

“6 октября, в 18:50 вечера, на автобусной остановке 29 маршрута , на площади К. Маркса , двое подростков (13-14 лет ) курили сигареты и бросили горящие окурки в открытые двери стоящего на остановке автобуса ( прямо в толпу людей)”, - говорится в публикации.

Другой подросток - 16 лет - сделал хулиганам замечание. Тогда нарушители достали красные молотки, которые крепятся к аварийным выходам в автобусах, и два раза ударили школьника по голове. Он упал, окружающие оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

 

Хулиганов попытались задержать, но безуспешно. Подростки надели балаклавы, забежали в ТЦ Версаль, откуда скрылись через парковку.

“Теперь их разыскивает полиция за нанесение вреда здоровью средней тяжести. У сына сотрясение мозга и рваные раны мягких тканей головы. Он лежал в больнице”, - рассказали родители.

Они также призвали связаться с ними очевидцев нападения.

Ранее новосибирские волонтеры нашли погибшим подростка, который сбежал из дома после ссоры с родственниками.

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