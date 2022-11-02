Молотком по голове: на площади Маркса напали на подростка

“6 октября, в 18:50 вечера, на автобусной остановке 29 маршрута , на площади К. Маркса , двое подростков (13-14 лет ) курили сигареты и бросили горящие окурки в открытые двери стоящего на остановке автобуса ( прямо в толпу людей)”, - говорится в публикации.
Другой подросток - 16 лет - сделал хулиганам замечание. Тогда нарушители достали красные молотки, которые крепятся к аварийным выходам в автобусах, и два раза ударили школьника по голове. Он упал, окружающие оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
Хулиганов попытались задержать, но безуспешно. Подростки надели балаклавы, забежали в ТЦ Версаль, откуда скрылись через парковку.
“Теперь их разыскивает полиция за нанесение вреда здоровью средней тяжести. У сына сотрясение мозга и рваные раны мягких тканей головы. Он лежал в больнице”, - рассказали родители.
Они также призвали связаться с ними очевидцев нападения.
Ранее новосибирские волонтеры нашли погибшим подростка, который сбежал из дома после ссоры с родственниками.