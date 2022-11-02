Молотком по голове: на площади Маркса напали на подростка

Другой подросток - 16 лет - сделал хулиганам замечание. Тогда нарушители достали красные молотки, которые крепятся к аварийным выходам в автобусах, и два раза ударили школьника по голове. Он упал, окружающие оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.