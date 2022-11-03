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Новосибирец угрожал поджечь петардами цех по производству суши

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
Мужчина хулиганил и убегал на стройку
В Новосибирске на улице Петухова произошел нетипичный инцидент – мужчина хотел поджечь цех по производству суш, подробности рассказали в Агентстве безопасности «Гвардия».

Мужчина забежал в цех и начал угрожать сотрудникам поджогом. Он бросил несколько петард, а затем убежал. Выяснилось, что прятался он на соседней стройке.

Сотрудники были вынуждены вызвать гвардейцев. Те хулигана нашли и провели с ним беседу, только вот сибиряк их не послушал. И в чем причина такого поведения – неизвестно.

Через час мужчина вновь пришел в цех и продолжил хулиганить. Тогда сотрудники снова вызвали охрану. Оказалось, новосибирец работал на этой стройке, где и прятался. Его задержали и передали прорабу.

Читайте также о том, что в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: сибиряк поджег военный комиссариат. Выяснилось, что поджог заказали иностранцы, которых вычислили ФСБ.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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