Новосибирец угрожал поджечь петардами цех по производству суши

Мужчина забежал в цех и начал угрожать сотрудникам поджогом. Он бросил несколько петард, а затем убежал. Выяснилось, что прятался он на соседней стройке.
Сотрудники были вынуждены вызвать гвардейцев. Те хулигана нашли и провели с ним беседу, только вот сибиряк их не послушал. И в чем причина такого поведения – неизвестно.
Через час мужчина вновь пришел в цех и продолжил хулиганить. Тогда сотрудники снова вызвали охрану. Оказалось, новосибирец работал на этой стройке, где и прятался. Его задержали и передали прорабу.
Читайте также о том, что в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: сибиряк поджег военный комиссариат. Выяснилось, что поджог заказали иностранцы, которых вычислили ФСБ.