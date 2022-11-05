Новосибирская певица Варвара Убель вышла в финал проекта «Ну-ка, все вместе»

На пути в полуфинал певица исполняла джазовую классику "Putting on the ritz" и песню Анны Герман "Мы долгое эхо друг друга". С последней песней Варвара едва не выбыла с проекта.
Она уже была готова возвращаться в Новосибирск, когда организаторы шоу предложили ей вернуться на шоу.
"Я поняла, что сделала все, что от меня зависело. Я купила билет домой, но самолет улетел без меня - мне сообщили, что я возвращаюсь в проект. Когда увидела смс, то минуту пялилась в стену, осознавая ответственность. Я влюбилась в энергетику этого проекта с самого первого дня", - делится своими впечатлениями девушка.
Певица сочиняет музыку в творческом дуете с братом. Их совместный проект носит название "UBEL". Недавно в одноименном VK-сообществе брат с сестрой опубликовали новую песню "Я буду ждать".
Ранее две исполнительницы из Новосибирской области были приглашены на эфир телепрограммы "Привет, Андрей!" в Москву.