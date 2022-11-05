Новосибирская певица Варвара Убель вышла в финал проекта «Ну-ка, все вместе»

"Я поняла, что сделала все, что от меня зависело. Я купила билет домой, но самолет улетел без меня - мне сообщили, что я возвращаюсь в проект. Когда увидела смс, то минуту пялилась в стену, осознавая ответственность. Я влюбилась в энергетику этого проекта с самого первого дня", - делится своими впечатлениями девушка.