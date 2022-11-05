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Новосибирская певица Варвара Убель вышла в финал проекта «Ну-ка, все вместе»

Сегодня, 11:45
Фото: VK-сообщество "UBEL"
Варвара Убель с братом Егором
Она исполнила в полуфинале песню "Toxic" американской певицы Бритни Спирс и оказалась одной из пяти финалисток вокального шоу на телеканале Россия

На пути в полуфинал певица исполняла джазовую классику "Putting on the ritz" и песню Анны Герман "Мы долгое эхо друг друга". С последней песней Варвара едва не выбыла с проекта. 

Она уже была готова возвращаться в Новосибирск, когда организаторы шоу предложили ей вернуться на шоу. 

"Я поняла, что сделала все, что от меня зависело. Я купила билет домой, но самолет улетел без меня - мне сообщили, что я возвращаюсь в проект. Когда увидела смс, то минуту пялилась в стену, осознавая ответственность. Я влюбилась в энергетику этого проекта с самого первого дня", - делится своими впечатлениями девушка. 

Певица сочиняет музыку в творческом дуете с братом. Их совместный проект носит название "UBEL". Недавно в одноименном VK-сообществе брат с сестрой опубликовали новую песню "Я буду ждать".  

Ранее две исполнительницы из Новосибирской области были приглашены на эфир телепрограммы "Привет, Андрей!" в Москву.

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#Общество#Новосибирск#Варвара Убель#Ну-ка#Все вместе!#Россия
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