Дети катаются по тонкому льду на болоте под Новосибирском

Сибирячка Наталья была шокирована тем, что дети катаются на коньках и великах по еще не окрепшему льду на болотах в Тогучине. По ее словам, женщина несколько раз прогоняла несовершеннолетних, но они снова возвращаются на болото, не слушая взрослых.