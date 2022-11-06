Дети катаются по тонкому льду на болоте под Новосибирском

Сибирячка Наталья была шокирована тем, что дети катаются на коньках и великах по еще не окрепшему льду на болотах в Тогучине. По ее словам, женщина несколько раз прогоняла несовершеннолетних, но они снова возвращаются на болото, не слушая взрослых.
«На этой неделе каждый день по 5 детей спокойно разгуливают по озеру. Одни катаются на коньках, другие на великах, третьи на ботинках ползают по льду. Причем лед совсем не крепкий, через метр вода еще стоит. Чем думают – непонятно», - поделилась с Atas.info жительница Тогучина.
Также, по словам женщины, она лично знает некоторых родителей этих детей. Увидев то, какая опасность малолетним может угрожать, она тут же доложила семье.
«Родители строгие, настрого запретили гулять между болот, но дети непослушные, все равно идут туда украдкой. Или же есть такие случаи, когда родные на работе и ребенок сам себе предоставлен», - рассказывает Наталья.
Также женщина вспоминает трагичный случай, который произошел на этих четырех болотах – там утонул один мальчик, без присмотра взрослых.
«В мае 2020 года весь Тогучин был на ушах, когда ребенок утонул. Там с такими же мальчишками пошли ребята купаться, но один начал тонуть. Товарищи испугались, побежали за взрослыми. Из воды уже достали только тело», - подытожила сибирячка.
Жительница небольшого городка надеется, что эта история послужит уроком для ребят, а также их родителей, которые пока не понимают всю опасность тонкого льда.
Как удалось узнать Atas.info от местных жителей, «других развлечений» для детей просто нет.
«А что им еще делать? Мы в детстве все катались, никто не умирал, правда ноябрь в этом году слишком теплый, конечно опасно. Мальчуганы то с горки катаются, то другие развлечения сами себе придумывают. Это уж лучше, чем курить за углами. Воспитательную беседу для племянника провел», - высказался местный житель Николай.
Напомним, что на этой неделе утонул 17-летний парень, который гулял по тонкому льду. Компания молодых людей была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать. В итоге парень утонул.