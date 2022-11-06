Таксист высадил наглую курильщицу в Новосибирске

По словам таксиста, он забрал женщину из бара-ресторана «Доски». Пассажирка начала курить в салоне, на что мужчина попросил этого не делать, ведь после нее в автомобиль сядут другие пассажиры.
Курила сибирячка электронную сигарету и в данной просьбе отказала, начав общаться в грубой форме. Она начала угрожать водителю поставить низкую оценку в приложении, после чего якобы он лишится работы.
Тогда автомобилист остановил машину, открыл дверь пассажирки и заявил, что дальше поедет без нее. В посте водитель попросил каждому уважать чужой труд.
Однако мнение сибиряков в комментариях разделилось на два лагеря. Одни подержали водителя, а другие - леди, заявив, что электронную сигарету можно курить в машине.
Напомним, ранее в Новосибирске мужчина с ножом набросился на таксиста, пострадавшему пришлось выпрыгивать из машины на полном ходе. В итоге автомобилист
получил резано-колотые раны руки, груди и шеи, его состояние оценивается как тяжелое. На этом злоумышленник не остановился и угнал чужую машину.