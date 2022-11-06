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Таксист высадил наглую курильщицу в Новосибирске

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI
Женщина хамила водителю и продолжала курить, пока ее не выставили за дверь
В Новосибирске водитель такси высадил из машины пассажирку, так как она не реагировала на просьбы прекратить курить в салоне, подробности автомобилист написал в ВК-группе «ЧП Новосибирск».

По словам таксиста, он забрал женщину из бара-ресторана «Доски». Пассажирка начала курить в салоне, на что мужчина попросил этого не делать, ведь после нее в автомобиль сядут другие пассажиры.

Курила сибирячка электронную сигарету и в данной просьбе отказала, начав общаться в грубой форме. Она начала угрожать водителю поставить низкую оценку в приложении, после чего якобы он лишится работы.

Тогда автомобилист остановил машину, открыл дверь пассажирки и заявил, что дальше поедет без нее. В посте водитель попросил каждому уважать чужой труд.

Однако мнение сибиряков в комментариях разделилось на два лагеря. Одни подержали водителя, а другие - леди, заявив, что электронную сигарету можно курить в машине.  

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина с ножом набросился на таксиста, пострадавшему пришлось выпрыгивать из машины на полном ходе. В итоге автомобилист 
получил резано-колотые раны руки, груди и шеи, его состояние оценивается как тяжелое. На этом злоумышленник не остановился и угнал чужую машину.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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