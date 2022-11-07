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Гаражи у ТЦ “Аура” заменят многофункциональной общественной зоной

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Гаражи
Гаражный комплекс между улицами Ипподромской, Фрунзе и Военной в скором времени будет перестроен, есть два проекта его благоустройства пространства.

Оба проекта разрабатывались в рамках программы ДОМ.РФ. По задумке авторов, к развитию депрессивных территорий должны быть привлечены специалисты в архитектуре и урбанистике.

Для старого гаражного комплекса у торгового центра было подготовлено два основных проекта.

Первый - более реальный по мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина. Проект называется "Новая Каменка" и заключается в разделении участка на зоны: рекреационную, жилую застройку и образовательную территорию для школы и детского сада. Авторы также учли особенности рельефа и предложили сделать двухуровневые пешеходные маршруты.

Второй проект оказался более романтичным. Здесь предполагается другое разделение зон: общественна-деловая, культурно-образовательная и жилая. Также определяется строгий дизайн застройки - красный кирпич и круглые окна. Полностью избавляться от гаражных боксов в рамках этого проекта не планируется.

Ранее в ТЦ "Аура" произошел конфликт между националистами и приезжими из Египта.

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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Гаражи у ТЦ "Аура"#ДОМ.РФ#Александр Ложкин
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