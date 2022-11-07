Гаражи у ТЦ “Аура” заменят многофункциональной общественной зоной

Оба проекта разрабатывались в рамках программы ДОМ.РФ. По задумке авторов, к развитию депрессивных территорий должны быть привлечены специалисты в архитектуре и урбанистике.



Для старого гаражного комплекса у торгового центра было подготовлено два основных проекта.



Первый - более реальный по мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина. Проект называется "Новая Каменка" и заключается в разделении участка на зоны: рекреационную, жилую застройку и образовательную территорию для школы и детского сада. Авторы также учли особенности рельефа и предложили сделать двухуровневые пешеходные маршруты.



Второй проект оказался более романтичным. Здесь предполагается другое разделение зон: общественна-деловая, культурно-образовательная и жилая. Также определяется строгий дизайн застройки - красный кирпич и круглые окна. Полностью избавляться от гаражных боксов в рамках этого проекта не планируется.