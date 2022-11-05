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"А вы не взорветесь?": В Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой

Сегодня, 14:50
Фото: Telegram-канал "АСТ-54"
Пострадавшие в окружение сотрудников полиции
Между посетителями новосибирского ТЦ “Аура” произошел конфликт на национальной почве, одному из участников - уроженцу Египта - выстрелили в ногу, сообщает Telegram-канал "АСТ-54"

Все началось с того, что националисты пристали к девушкам в хиджабах. В частности, у них спрашивали: "А вы не взорветесь?". За египтянок заступились родственник и его друг, завязалась потасовка, одному из защитников выстрелили в ногу. После этого нарушители скрылись.

Ахмад - так звали родственника - рассказал журналистам, что ранее в том же ТЦ его супруге, пострадавшей сегодня, угрожал ножом мужчина.

В тот раз конфликт начался с о слов "Россия для русских", адресованных прохожим в сторону девушки в хиджабе. За нее вступился муж и пригрозил вызвать полицию.

Агрессор, по свидетельству женщины, стал угрожать складным ножом. Благодаря действиям охраны ТЦ кровопролития, видимо, удалось избежать.

На кадрах разговора нападавшего с прибывшим отрядом полиции мужчина не скрывает, что открывал складной нож. Но говорит, что его целью было “подрихтовать нить на бомбере”. Кроме складного ножа мужчина имел при себе перцовый баллончик и нашивку с рунами.

Ранее конфликты на этнической почве происходили в лагере "Гренада", где тувинские призывники держали в страхе выходцев из других регионов РФ.

 

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#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#ТЦ Аура#Хиджаб#Выстрел в ногу#Ахмад
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