"А вы не взорветесь?": В Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой

Все началось с того, что националисты пристали к девушкам в хиджабах. В частности, у них спрашивали: "А вы не взорветесь?". За египтянок заступились родственник и его друг, завязалась потасовка, одному из защитников выстрелили в ногу. После этого нарушители скрылись.
Ахмад - так звали родственника - рассказал журналистам, что ранее в том же ТЦ его супруге, пострадавшей сегодня, угрожал ножом мужчина.
В тот раз конфликт начался с о слов "Россия для русских", адресованных прохожим в сторону девушки в хиджабе. За нее вступился муж и пригрозил вызвать полицию.
Агрессор, по свидетельству женщины, стал угрожать складным ножом. Благодаря действиям охраны ТЦ кровопролития, видимо, удалось избежать.
На кадрах разговора нападавшего с прибывшим отрядом полиции мужчина не скрывает, что открывал складной нож. Но говорит, что его целью было “подрихтовать нить на бомбере”. Кроме складного ножа мужчина имел при себе перцовый баллончик и нашивку с рунами.
Ранее конфликты на этнической почве происходили в лагере "Гренада", где тувинские призывники держали в страхе выходцев из других регионов РФ.