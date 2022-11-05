"А вы не взорветесь?": В Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой

В тот раз конфликт начался с о слов "Россия для русских", адресованных прохожим в сторону девушки в хиджабе. За нее вступился муж и пригрозил вызвать полицию.



Агрессор, по свидетельству женщины, стал угрожать складным ножом. Благодаря действиям охраны ТЦ кровопролития, видимо, удалось избежать.



На кадрах разговора нападавшего с прибывшим отрядом полиции мужчина не скрывает, что открывал складной нож. Но говорит, что его целью было “подрихтовать нить на бомбере”. Кроме складного ножа мужчина имел при себе перцовый баллончик и нашивку с рунами.