В понедельник, 7 ноября стало известно, что Олег Клемешов может быть повышен до уровня первого заместителя мэра Новосибирска, о чем рассказал «Континенту Сибирь» осведомленный источник. Сейчас в статусе первого вице-мэра два чиновника: Борис Буреев курирует экономический блок и Геннадий Захаров контролирует оргработу, управление делами мэрии и проч. СМИ предполагают, что Клемешов займет место Захарова и продолжит курировать сферу городского хозяйства.
На сайте мэрии Новосибирска в качестве первых вице-мэров по-прежнему указаны Буреев и Захаров. Официально о кадровых изменениях не сообщалось. Однако, среди чиновников мэрии поговаривают о предстоящей перестановке и, что после нее вице-мэров останется по-прежнему двое.
Известно, что Олег Клемешов окончил НГТУ, получил квалификацию инженера-электрика. Начиная с 1994 года, он работал на новосибирских муниципальных предприятиях.
На руководящей должности Клемешов с 2014 года – в то время он был назначен главой администрации Ленинского района. С 2015 года сибиряк стал заместителем мэра города. На посту вице-мэра он курирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также МКП города Новосибирска "Дирекция строительства транспортных сооружений" (оперативное руководство) и МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами "Новосибгорресурс"» (оперативное руководство).
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