На руководящей должности Клемешов с 2014 года – в то время он был назначен главой администрации Ленинского района. С 2015 года сибиряк стал заместителем мэра города. На посту вице-мэра он курирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также МКП города Новосибирска "Дирекция строительства транспортных сооружений" (оперативное руководство) и МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами "Новосибгорресурс"» (оперативное руководство).