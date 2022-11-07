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Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска

Сегодня, 05:38
Фото: atas.info
Мэрия города

Мэр Новосибирска может назначить первым заместителем Олега Клемешова

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов может стать еще одним первым заместителем главы города, такое предположение выдвинули некоторые СМИ.

В понедельник, 7 ноября стало известно, что Олег Клемешов может быть повышен до уровня первого заместителя мэра Новосибирска, о чем рассказал «Континенту Сибирь» осведомленный источник. Сейчас в статусе первого вице-мэра два чиновника: Борис Буреев курирует экономический блок и Геннадий Захаров контролирует оргработу, управление делами мэрии и проч. СМИ предполагают, что Клемешов займет место Захарова и продолжит курировать сферу городского хозяйства. 

На сайте мэрии Новосибирска в качестве первых вице-мэров по-прежнему указаны Буреев и Захаров. Официально о кадровых изменениях не сообщалось. Однако, среди чиновников мэрии поговаривают о предстоящей перестановке и, что после нее вице-мэров останется по-прежнему двое.

Известно, что Олег Клемешов окончил НГТУ, получил квалификацию инженера-электрика. Начиная с 1994 года, он работал на новосибирских муниципальных предприятиях.

На руководящей должности Клемешов с 2014 года – в то время он был назначен главой администрации Ленинского района. С 2015 года сибиряк стал заместителем мэра города. На посту вице-мэра он курирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также МКП города Новосибирска "Дирекция строительства транспортных сооружений" (оперативное руководство) и     МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами "Новосибгорресурс"» (оперативное руководство).

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