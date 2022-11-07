atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске профессиональных сиделок подготовят в рамках национального проекта

Сегодня, 11:28
Фото: 1MI
Инвалидное кресло
Министерство труда и социального развития Новосибирской области организовало обучение сиделок, которые оказывают социальные услуги на дому.

 

Подготовленные работники смогут измерять давление, делать массаж, иметь навыки ухода за лежачими больными, определять первые признаки пневмонии и пролежней и будут это делать в рамках системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

По словам заместителя министра труда и социального развития Владимира Машанова,
образовательный курс проходит на площадке областного отделения "Российского
Красного Креста" и в рамках национального проекта "Демография". Его финансирование
в нынешнем году составило 276 млн рублей, сохранится оно и в 2023 году.

Образовательная программа включает в себя теоретическую часть и блок практических
занятий. Будущие дипломированные сиделки будут на манекенах отрабатывать
необходимые навыки, научатся использовать функциональную кровать, кресло-каталку и
другие вспомогательные средства передвижения маломобильных граждан.

Сейчас в регионе трудятся 3 тысячи специалистов социальной сферы, которые оказывают
услуги на дому. Получить данные услуги можно в комплексных центрах социального
обслуживания населения.

Ранее сообщалось о закрытии двух отделений гастроэнтерологии в Новосибирске.

Читайте также:
Сибирячке продали пустую коробку с обезболивающими в новосибирской аптекеМозг в пробирке. Новгородская ученая выращивает клетки мозга для борьбы с инсультомПервые случаи гриппа зафиксировали в Новосибирске в 2022 году
#Общество#Город#Новосибирск#Сиделки#Министерство труда и социального развития#Национальный проект
Подпишитесь
Маковецкий и Максакова собрали аншлаг в Новосибирске после дебоша в самолете
Сегодня, 15:19
Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
Сегодня, 12:44
Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие
Сегодня, 16:35
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты
Вчера, 17:05
Художник Никас Сафронов поможет ребенку, которого сбил депутат под Новосибирском
Вчера, 16:32
Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
Сегодня, 12:38