В Новосибирске профессиональных сиделок подготовят в рамках национального проекта

По словам заместителя министра труда и социального развития Владимира Машанова,

образовательный курс проходит на площадке областного отделения "Российского

Красного Креста" и в рамках национального проекта "Демография". Его финансирование

в нынешнем году составило 276 млн рублей, сохранится оно и в 2023 году.