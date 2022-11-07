В Новосибирске профессиональных сиделок подготовят в рамках национального проекта

Подготовленные работники смогут измерять давление, делать массаж, иметь навыки ухода за лежачими больными, определять первые признаки пневмонии и пролежней и будут это делать в рамках системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
По словам заместителя министра труда и социального развития Владимира Машанова,
образовательный курс проходит на площадке областного отделения "Российского
Красного Креста" и в рамках национального проекта "Демография". Его финансирование
в нынешнем году составило 276 млн рублей, сохранится оно и в 2023 году.
Образовательная программа включает в себя теоретическую часть и блок практических
занятий. Будущие дипломированные сиделки будут на манекенах отрабатывать
необходимые навыки, научатся использовать функциональную кровать, кресло-каталку и
другие вспомогательные средства передвижения маломобильных граждан.
Сейчас в регионе трудятся 3 тысячи специалистов социальной сферы, которые оказывают
услуги на дому. Получить данные услуги можно в комплексных центрах социального
обслуживания населения.
Ранее сообщалось о закрытии двух отделений гастроэнтерологии в Новосибирске.