71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности

За звание лучшего города в 2022 году борются 83 административных центра из всех регионов страны. Победителя конкурса назовут «самым привлекательным, узнаваемым и символичным русским городом», его определят 20 декабря.
На сегодняшний день в соревновании уверенно лидирует Владивосток – 312 138 голосов. В тройку лучших также входит Севастополь и Нальчик – 147 555 и 91 060 голосов соответственно. Хорошие показатели у Иваново, Уфы, Самары, Курска, Ярославля и Владимира.
Лидерство среди сибиряков пока держат Красноярск – 15 место, Омск – 16, Абакан – 18, Томск – 24, Иркутстк – 29, Барнаул – 40, Кемерово – 50 и Кызыл с его 54 местом.
Отметим, что за 10 лет голосования Новосибирск ни разу не попал в двадцатку лучших городов России. Так, в прошлом году наш город занял 74 место. Самый хороший результат был 9 лет назад, в 2013 году столица Сибири поднялась на 21 место.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за первое полугодие 2022 года произвели около 38 декалитров пива. По объему выпускаемого пенного напитка регион занимает первое место в Сибири.