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71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности

Сегодня, 14:19
Фото: Wikimedia
Панорама Новосибирска

Новосибирск занимает 71 строчку в рейтинге привлекательности российских городов

Россияне выбирают самый привлекательный город страны в рамках проекта "Город России - национальный выбор", Новосибирск пока занимает 71 строчку рейтинга - из 83.

За звание лучшего города в 2022 году борются 83 административных центра из всех регионов страны. Победителя конкурса назовут «самым привлекательным, узнаваемым и символичным русским городом», его определят 20 декабря.

На сегодняшний день в соревновании уверенно лидирует Владивосток – 312 138 голосов. В тройку лучших также входит Севастополь и Нальчик – 147 555 и 91 060 голосов соответственно. Хорошие показатели у Иваново, Уфы, Самары, Курска, Ярославля и Владимира. 

Лидерство среди сибиряков пока держат Красноярск – 15 место, Омск – 16, Абакан – 18, Томск – 24, Иркутстк – 29, Барнаул – 40, Кемерово – 50 и  Кызыл  с его 54 местом.

Отметим, что за 10 лет голосования Новосибирск ни разу не попал в двадцатку лучших городов России. Так, в  прошлом году наш город занял 74 место. Самый хороший результат был 9 лет назад, в 2013 году столица Сибири поднялась на 21 место.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за первое полугодие 2022 года произвели около 38 декалитров пива. По объему выпускаемого пенного напитка регион занимает первое место в Сибири.

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