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Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению Путина
В России разрабатывают мастер-планы для две сотни городов по соцприоритетам, это касается и Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве.
3 июля, 04:44
Новосибирск не попал в лидеры по качеству жизни. Что с нами не так?
7 мая, 07:43
Новосибирская область заняла 36 место по уровню зарплат в провинции
Лидерами рейтинга традиционно стали регионы Крайнего севера, аутсайдерами — Чечня и Ингушетия.
25 марта, 04:38
Названо число мужчин, живущих в Новосибирской области
Новосибирскстат назвал количество мужчин, проживающих в Новосибирской области. Эти данные были опубликованы в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля, 15:10
2022
71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности
Россияне выбирают самый привлекательный город страны в рамках проекта "Город России - национальный выбор", Новосибирск пока занимает 71 строчку рейтинга - из 83.
8 ноября 2022, 14:19

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