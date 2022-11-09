Новосибирские таможенники изъяли за текущий год 60 единиц оружия
Сегодня, 13:33
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Нунчаки
Всего за 10 месяцев 2022 года выявлено 74 правонарушения при контроле багажа и ручной клади пассажиров
Речь идет только о пассажирских авиаперевозках в новосибирском аэропорту Толмачево. Туристы везут из-за границы в качестве сувениров ножи, кастеты, электрошокеры, нунчак, капсюли и другие предметы, запрещенные к авиаперевозкам ЕАЭС.
За последние десять месяцев количество холодного оружия, которые пытались ввести в Новосибирск, выросло на 18 процентов по сравнению с 2021 годом. Таможенная служба рассказала, например, о том, как новосибирский турист купил в Анталии сразу четыре кастета. Эксперты же признали красивые «сувениры» из Турции холодным оружием ударно-дробящего действия и сейчас мужчине грозит статья КоАП РФ — несоблюдение запретов и ограничений.
Следующим в списке конфиската значится 301 случай с незаконным провозом табачной продукции, у 6 человек в багаже наличествовал нелегальный алкоголь, 64 туриста превысили разрешенные суммы ввоза наличных, 227 человек пытались провести экзотические семена и саженцы, 12 путешественников попались на кораллах, раковинах и прочей экзотике, запрещенной как к вывозу, так и к ввозу.
Ранее сообщалось о задержании иностранца с 22 кг нелегальной парикмахерской техники.