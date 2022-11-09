Новосибирские таможенники изъяли за текущий год 60 единиц оружия

За последние десять месяцев количество холодного оружия, которые пытались ввести в Новосибирск, выросло на 18 процентов по сравнению с 2021 годом. Таможенная служба рассказала, например, о том, как новосибирский турист купил в Анталии сразу четыре кастета. Эксперты же признали красивые «сувениры» из Турции холодным оружием ударно-дробящего действия и сейчас мужчине грозит статья КоАП РФ — несоблюдение запретов и ограничений.