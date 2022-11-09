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Областной суд Новосибирска вынес приговор по делу о производстве наркотиков

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
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Согласно обвинительному приговору, 20-летний житель Новосибирска признан виновным по статье УК РФ «незаконное производство наркотических средств».
Судом установлено, что мужчина приобрел необходимые химические вещества и лабораторное оборудование для незаконного производства наркотического вещества — мефедрона .
Он создавал наркотики в арендованном доме, который находился в СНТ «Садовод Сибирь-2» в Кировском районе. Хозяин дома заподозрил арендатора в преступной деятельности, сообщил об этом в полицию и самопального производителя наркотиков задержали. При обыске в доме изъяли более 2,2 килограммов наркотических средств, которые он намеревался сбыть.
Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил ему наказание  — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось о приговоренном к 10 голам заключения новосибирце, пойманным с 1б5 кг психостимулятора.
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мефедрон#Областной суд Новосибирска#Кировский район
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