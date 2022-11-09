Областной суд Новосибирска вынес приговор по делу о производстве наркотиков

Он создавал наркотики в арендованном доме, который находился в СНТ «Садовод Сибирь-2» в Кировском районе. Хозяин дома заподозрил арендатора в преступной деятельности, сообщил об этом в полицию и самопального производителя наркотиков задержали. При обыске в доме изъяли более 2,2 килограммов наркотических средств, которые он намеревался сбыть.