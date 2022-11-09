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Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Новосибирской области

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Призывники
Об этом сообщил начальник управления по работе с обращениями граждан Игорь Баранов.
По его словам, оказание мер социальной поддержки стало в последнее время самым частым вопросом, с которым обращаются в администрацию члены семей мобилизованных.
В центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи могут обратится родственники военнослужащих, чтобы получить психологическую или педагогическую поддержку, а также решить вопросы, связанные с образовательным процессом или медицинским обслуживанием.
Он расположен на базе областного центра диагностики и консультирования, обращаться за помощью можно в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера.
Ранее сообщалось, что новосибирские банки отказывают в ипотеке мужчинам, попадающим под мобилизацию.
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