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Министра Колмакова предостерегли за срыв сроков ремонта больницы под Новосибирском

Сегодня, 08:47
Фото: Прокуратура, правительство НСО
Предостережение от прокуратуры получил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, о причинах сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр Алексей Колмаков получил предостережения из-за срыва сроков строительства больницы в Колывани. Там остро стоит вопрос о реконструкции Центрального районного учреждения, но сдвигов нет с 2020 года.

Из-за затягивания проектной документации на проведение капремонта министру строительства объявили предостережение. Ранее прокуратура оштрафовала на 106 млн рублей генподрядчика строительства ЛДС.

Генподрядчик заплатит многомиллионный штраф за срыв сроков строительства ЛДС
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Напомним, что Алексея Колмакова утвердили на должность министра строительства в Правительстве Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября 2022. Решение поддержал и губернатор. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#Прокуратура
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