Министра Колмакова предостерегли за срыв сроков ремонта больницы под Новосибирском

Министр Алексей Колмаков получил предостережения из-за срыва сроков строительства больницы в Колывани. Там остро стоит вопрос о реконструкции Центрального районного учреждения, но сдвигов нет с 2020 года.
Из-за затягивания проектной документации на проведение капремонта министру строительства объявили предостережение. Ранее прокуратура оштрафовала на 106 млн рублей генподрядчика строительства ЛДС.
Напомним, что Алексея Колмакова утвердили на должность министра строительства в Правительстве Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября 2022. Решение поддержал и губернатор.