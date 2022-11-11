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Новосибирская область — в поисках автора проекта строительства Южного транзита

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
дорога
ТАСС сообщает об аукциона, объявленном правительством области, с целью найти подрядчика, который проведет проектно-изыскательные работы для строительства автомагистрали.

Проект Южного транзита обсуждается властями с 2014 года. Согласно первоначальной задумке, шестиполосная трасса соединит Р-254 "Иртыш" и Р-256 "Чуйский тракт". Дорога пересечет южный край Новосибирска и перекинется через реку Обь по Бугринскому мосту. Рядовые новосибирцы, вероятно, заметят строительные работы, сковывающие движение на самом свободном мосту города. 

Контракт на разработку проекта, согласно сайту госзакупок, составит 880 млн рублей. Общая стоимость проекта увеличилась в апреле 2021 года  вдвое - с 25 млрд до 50 млрд рублей. 

Движение по трассе внутри Новосибирска будет бесплатным, въезд и выезд на областные трассы - платным. Расчетная скорость движения по транзиту составит 120 км/ч и в сутки здесь может проезжать до 120 тыс. автомобилей. 

Власти региона обещали начать строительные работы в 2023 году. Открытие трассы планируется в 2026-2027.

Ранее сообщалось о срыве срока ремонта моста в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Южный транзит
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