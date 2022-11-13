Метель, которая бушует в Новосибирске в воскресенье, 13 ноября, сменится дождем в понедельник, 14 ноября. По данным Gismeteo, дождь на фоне порывов ветра до 15 метров в секунду, будет идти до среды, дневная температура составит от 1 до 3 градусов выше нулевой отметки.