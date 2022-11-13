atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снегопады и метели в Новосибирске стихнут в конце следующей недели

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI
Метель сменится дождем, а потом город снова накроет снегом

Синоптики сообщили, когда в Новосибирске прекратится метель

Непогода будет доставлять неудобства новосибирцам еще несколько дней. Синоптики прогнозируют улучшение погоды не ранее 19 ноября

Метель, которая бушует в Новосибирске в воскресенье, 13 ноября, сменится дождем в понедельник, 14 ноября. По данным Gismeteo, дождь на фоне порывов ветра до 15 метров в секунду, будет идти до среды, дневная температура составит от 1 до 3 градусов выше нулевой отметки.

Во второй половине дня 16 ноября начнет холодать, и следующие два дня город вновь накроет метель. Днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 2-5 градусов мороза. Осадки прекратятся только в субботу, 19 ноября. Из-за туч ненадолго будет выглядывать солнце, днем ожидается около двух градусов ниже ноля.

Читайте также:
Опубликован прогноз погоды на зиму 2022-23 в НовосибирскеСтал известен прогноз погоды на ноябрь 2022 года в НовосибирскеРаскрыт шокирующий прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирске
#Город#Новосибирск#Погода на 3 дня#Прогноз#Метель
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
10 ноября, 16:58
Некрасова и Конюк - главам районов, фигурантам уголовных дел, жители доверяют сильнее
Вчера, 17:29
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
11 ноября, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
11 ноября, 12:20
«Есть такой шанс»: пенсии могут повысить дважды в 2023, предположил депутат ГД РФ
Вчера, 12:28
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
11 ноября, 12:50